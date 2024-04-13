Hatay İskenderun'da Asayiş Uygulaması: 1325 Şahıs ve 1055 Araç Sorgulandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde emniyet güçlerinin yaptığı asayiş uygulamasında; 1325 şahıs, 1055 araç ve 315 motosiklet sorgulandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayiş çalışmalarını aralıksız devam ediyor. İskenderun ilçesinde 10 Nisan tarihinde yapılan asayiş uygulamasında; bin 325 şahıs, bin 55 araç ve 315 motosiklet sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda; 10 şahıs yakalanırken 1 şahıs tutuklandı. Ayrıca 5 şahsa yoklama kaçağı tebliği düzenlendi. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda; 1 tabanca, 1 şarjör, 9 fişek, 5 extacy, 29 yeşil reçeteye tabi hap, 2 gram esrar, 2 şişe aseton ve 148 gram kannabinoid ele geçirildi. - HATAY