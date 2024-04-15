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Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan yangın söndürüldü

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Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Hatay'ın Arsuz İlçesi'ne bağlı Akçalı Mahallesi'nde bir evde yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların 112'yi araması üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yangının söndürülmesinin ardından evde soğutma çalışmaları gerçekleştirildi. Olayda herhangi yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Hatay Arsuz Olay İtfaiye Güvenlik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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