Hatay'daki Pamuk Fabrikasında Yangın Çıktı
Hatay'ın Hassa ilçesinde bulunan Yılmaz Çırçır pamuk fabrikasında çıkan yangın için itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Pamuk hasadının sürdüğü bölgede yangının söndürülmesi için ekipler yoğun çaba harcıyor.
Hatay'da pamuk fabrikasında çıkan yangını söndürmek için itfaiye ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.
Hassa ilçesi Aktepe Mahallesi'nde bulunan Yılmaz Çırçır isimli pamuk fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede bölgeye gelerek alevlere müdahale etmeye başladı. Pamuk hasadının devam ettiği bölgede fabrikada bulunan pamuk miktarının fazla olmasının ekiplerin müdahalesini zorlaştırdığı öğrenildi. - HATAY
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