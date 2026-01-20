Son 65 yılın en kurak yılını geride bırakan Hatay'da etkili olan yağışla tarım arazileri su altında kaldı

Hatay'da geçtiğimiz yıl etkili olan kuraklığın ardından 2026 yılında kendini gösteren yağışlı havayla birlikte Amik Ovası'nda tarım arazileri sular altında kaldı.

Meteoroloji verilerine göre Hatay'da 2025 yılı son 65 yılın en kurak yılı olarak kayıtlara geçmişti. Kentte yaşanan kuraklıkla birlikte barajlar yüzde 10 seviyesinin altına düşmüştü. Yılbaşıyla birlikte kentte yağışlı hava etkili olmaya başladı ve 2026 yılı bereketiyle geldi. Ocak ayının ilk 20 gününde etkili olan yağışla birlikte Antakya ilçesi Aşağıoba Mahallesi'nde dere yataklarının taşmasıyla tarım arazileri su altında kaldı. Geçen yıl kuraklıkla verimin düştüğü Amik Ovası, yağışla birlikte adeta suyla kaplandı. Suyla kaplı tarım arazileri havadan görüntüledi.

Yeni yılla birlikte etkili olan yağışlı havanın tarım arazilerini su altında bıraktığını söyleyen Mehmet Kartal, "Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Aşağıoba Mahallesi'ndeyiz. Bu bölgede kısa süre önce kuraklık yaşanırken son günlerde etkili olan yağışlarla birlikte bu kez bazı evlerin içine su girme tehlikesiyle karşı karşıya kalırken bazı tarlaları da su bastı. Yoğun yağışlar nedeniyle ekili alanlar zarar gördü. Mahalle sakinlerinin günlük yaşamı olumsuz etkilendi. Vatandaşlar yetkililerden kalıcı çözüm bekliyor. Gördüğünüz gibi tarlaları ekili alanları yoğun derecede su basmış durumda. Burada bir kanal var. Yoğun yağışlar nedeniyle kanal taştı ve tarlaları su bastı. Geçen yıl bu aylarda hiç yağış olmamasından dolayı kuraklık vardı. Aşırı yağıştan dolayı kanallar taştı, ekili alanlar zarar gördü ve su bastı" ifadelerini kullandı. - HATAY