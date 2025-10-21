Hatay'da Tır Çarpışmasında Sürücü Yaralandı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu bir sürücü yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan sürücü hastaneye sevk edildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaza ; Dörtyol ilçesi Yeniyurt Mahallesi'nde yaşandı. Seyir halinde olan tır, başka bir tırın dorsesine çarptı. Kazada araçta sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü hastaneye sevk edildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa