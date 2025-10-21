Hatay'da Tır Çarpışmasında Sürücü Yaralandı

Hatay'da 2 tırın çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında tır sürücüsü yaralandı.

Kaza ; Dörtyol ilçesi Yeniyurt Mahallesi'nde yaşandı. Seyir halinde olan tır, başka bir tırın dorsesine çarptı. Kazada araçta sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü hastaneye sevk edildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY