Hatay'da Tefecilere Operasyon: Sanal Pos Cihazı ve Yüklü Miktarda Nakit Ele Geçirildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri tarafından tefecilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda sanal post cihazı, çok sayıda kredi kartı, para ve harici disk ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 24 Eylül 2024 günü Mali Suçlar ekiplerince İskenderun'da bulunan bir iş yerinde yapılan aramada; 1 adet pos cihazı, 1 adet laptop, 1 adet başkasına ait, 20 adet ise şüpheli S.Y. adına kredi kartı, 1 adet sanal pos olarak kullanıldığı değerlendirilen cep telefonu, 1 adet cep telefonu, 2 adet flash bellek, 1 adet harici hard disk ile 371 bin 175 Türk Lirası nakit para, Sanal postan çekilerek listelendiği değerlendirilen teslim tesellüm belgeleri ele geçirildi. S.Y. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

S.Y. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim gönderildi. - HATAY