Kaldırım taşıyla camını kırdıkları otomobilden depremzede vatandaşın 100 bin TL'sini çaldılar

Hatay'da yaşayan Murat Akbulut'un park halindeki aracının camını kaldırım taşıyla kıran hırsızlar, araç içerisindeki yaklaşık 100 bin TL nakit parayı çalarak kayıplara karıştılar. Personelin maaşlarının ve eşya almak için biriktirdiği parasının çalındığını ifade eden depremzede Akbulut, hırsızların bir an önce yakalanmasını istediğini söyledi.

Olay, Antakya ilçesi Karaali Bölüğü Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede yaşayan Murat Akbulut, akşam saatlerinde eve geldiği esnada parasının bir kısmını otomobilinin torpido kısmına ve vites kolunun bulunduğu alana bıraktı. Sabah işe gitmek için park halindeki arabasına doğru giden Akbulut, arabasının camının kaldırım taşıyla kırıldığını ve yaklaşık 100 bin TL nakit parasının çalındığını gördü. Akbulut, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, parmak izi çalışması yaparak konuyla ilgili çalışma başlattı. Personelin maaşlarının ve yeni evine eşya almak için biriktirdiği parasının çalındığını ifade eden Akbulut, emeklerini çalan hırsızların bir an önce yakalanmasını istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

"Büyük bir parke taşıyla camı kırdılar, arabada yaklaşık 100 bin TL'ye yakın nakit param çalındı"

Park halindeki aracının camını parke taşıyla kırıp içindeki 100 bin TL parayı çalan hırsızların bulunmasını isteyen Murat Akbulut, "Dün akşam 21.55'te iş yerini kapattım, eve zamanında gittim. Cebimde biraz para vardı ve bir kısmını torpido gözüne koydum. Diğer cebimdeki paranın birazını da vites kolunun olduğu ara boşluğuna koydum. Sabah 07.20'de işe kalktım. Arabaya doğru gittiğim esnada yanım da park eden araç sahibinin arabamın camını patlattığını söyledi. Arabama baktığımda camını patlamışlardı ve torpidodaki bütün paralarımı almışlardı. 112'yi arayarak polise haber verdim. Olay yeri inceleme geldi ve görüntüleri aldılar. Büyük ihtimalle hırsızlar vites kolunun arasındaki parayı görmüşlerdir, ondan dolayı camı kırdılar. Büyük bir parke taşıyla camı kırdılar. Torpidoda ayrı 90 euroyu görmediler ve 650 TL'yi de yere düşürmüşlerdi. Arabada yaklaşık 100 bin TL'ye yakın nakit param çalındı. Bir de arabanın 10 bin TL civarında masraflarına gitti. Bu paralar yanımda çalışan personellerin maaşıydı. Diğer paranın kalanı ise TOKİ'den çıkan evime eşyalar alacaktım. Hafta başında yoğundum ve personellerin maaşı salı gününe denk geldiği için personellerin maaşını verip artanı bankaya yatırmaya düşünüyordum. Planladığımız gibi olmadı, Türk yargısına ve Türk polisine güveniyorum. Hırsızların bir an önce yakalanmasını istiyorum ve amacım burada para değil. Emeklerimizin bu kadar basitçe harcanması çok ağırıma gitti" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı