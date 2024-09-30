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Hatay'da Narenciye Hırsızlığı: 350 Kilogram Mandalina Çalan İki Kişi Tutuklandı

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir narenciye bahçesinden 350 kilogram mandalina çalan iki şahıs, polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

Narenciye bahçesinden 350 kilogram mandalina çalan 2 şahıs tutuklandı

HATAY - Hatay'da 350 kilogram ağırlığında 8 çuval mandalina çalan 2 şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahıslar, adli mercilerce tutuklandı.

Narenciyenin hasat olgunluğuna ulaşmasıyla hırsızlar, bahçelere dadandılar. Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi'nde 28 Eylül tarihinde bir tarladan 8 Çuval yaklaşık 350 kilogram mandalina çalınması olayı ile ilgili olarak polis ekipleri harekete geçti. Olayın şüphelileri Y.Ö. ile G.Ç. Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildiler.

Hatay'da Narenciye Hırsızlığı: 350 Kilogram Mandalina Çalan İki Kişi Tutuklandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / NECATİ İVGİN - 3.Sayfa

Dörtyol 3-sayfa Ekonomi Polis Hatay Tarım Suç

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