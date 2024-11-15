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Hatay'da Lastikçide Yangın: Kurtarma Ekipleri Hızla Müdahale Etti

Hatay'da Lastikçide Yangın: Kurtarma Ekipleri Hızla Müdahale Etti
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Payas ilçesindeki bir lastikçide çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.

Hatay'da lastikçide çıkan yangında alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Payas ilçesi Karşı Mahallesi'nde bulunan bir lastikçide yaşandı. Alevlerin fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre bölgeye intikal eden çok sayıda itfaiye ekibi alevlere müdahale etti. Hızla büyüyen yangında geceyi aydınlatan alevler, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken lastikçide maddi hasar oluştu. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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