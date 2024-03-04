Üye Girişi
Haberler

Hatay'da kuyuya düşen köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Güncelleme:

Hatay'ın Hassa ilçesinde bir köpek kuyuya düştü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle köpek kurtarıldı ve sağlık durumu iyi olduğu tespit edildi.

Hatay'ın Hassa ilçesinde kuyuya düşen köpek, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Hatay'ın Hassa ilçesinde bir köpek kuyuya düştü. Çevredeki vatandaşların 112'yi araması üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda köpek kısa sürede kurtarıldı. Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu tespit edildikten sonra doğal yaşam alanına bırakıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Hatay Hassa Kurtarma Hayvanlar Olay İtfaiye 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title