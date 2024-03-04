Hatay'da kuyuya düşen köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Hatay'ın Hassa ilçesinde kuyuya düşen köpek, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Hatay'ın Hassa ilçesinde bir köpek kuyuya düştü. Çevredeki vatandaşların 112'yi araması üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda köpek kısa sürede kurtarıldı. Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu tespit edildikten sonra doğal yaşam alanına bırakıldı. - HATAY