Hatay'da Kuyumculara Operasyon: Sahte Altın ve Tarihi Objeler Ele Geçirildi

Hatay'da Kuyumculara Operasyon: Sahte Altın ve Tarihi Objeler Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde polis ekipleri, kuyumculara düzenlediği operasyonda sahte altın ve tarihi objeler ele geçirdi. Operasyon kapsamında 5 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde polis ekipleri tarafından kuyumculara gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda standartlara uygun olmayan sahte altın ve Roma, Bizans ve İslami dönemlere ait sikke ile obje ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü, mali suçlar ekiplerince Dörtyol ilçesinde 5 farklı adresteki kuyumculara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda ele geçirilen altınların; standartlara uygun olmayan, ayarı düşürülmüş, darphane mührü olmayan, sahte ve aldatma kabiliyeti olduğu tespit edildi. Operasyonda; 10 adet reşat altın, 187 adet tam altın, 62 adet yarım altın, 458 adet çeyrek altın, 23 adet gram altına el konuldu.

Ayrıca yapılan aramalarda 2 kuyumcudan; 2 adet ruhsatsız tabanca, 13 adet fişek, 196 adet Roma, Bizans ve İslami dönemlere ait sikke, 26 adet çeşitli dönemlere ait obje, 27 adet çeşitli dönemlere ait altın para ve obje ele geçirildi. Olayla ilgili U.A., E.Ş., İ.T., M.Ö. ve V.T. olmak üzere toplam 5 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Soma'da madenci yakınını tekmeleyen Yusuf Yerkel'e yeni görev

Soma'da madenci yakınını tekmeleyen Yusuf Yerkel'e yeni görev
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu boşanıyor mu? İlk cevap geldi

Kobal ve İmirzalıoğlu boşanıyor mu? İlk cevap geldi
Macron'dan 'İran' uyarısı: Rejim değişikliğine yönelik girişim, kaosa yol açar

Trump'ın kararı beklenirken Macron'dan çok konuşulacak İran uyarısı
Endonezya'da yanardağ patladı, uçuşlar iptal edildi

Yanardağ patlaması: Gökyüzü kül bulutlarıyla kaplandı
Bülent Şakrak 20 kilo verdi: Şimdi plaj sezonuna hazırım

20 kilo verdi! Değişimini görenler tanımakta zorlanıyor
Xabi Alonso'nun Arda Güler şaşkınlığı! Gözlerine inanamadı

Xabi Alonso'nun Arda Güler şaşkınlığı! Gözlerine inanamadı
Galatasaray'da transfere Cristiano Ronaldo engeli

Galatasaray'da transfere Ronaldo engeli! Araya girip aklını çeldi
Herkes tatildeyken Mert Hakan Yandaş'tan şaşırtan hareket! Bakın ne yaptı

Herkes tatilde, o tek başına antrenman yapıyor: Fener'den ayrılmam
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.