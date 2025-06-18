Hatay'da Kuyumculara Operasyon: Sahte Altın ve Tarihi Objeler Ele Geçirildi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde polis ekipleri tarafından kuyumculara gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda standartlara uygun olmayan sahte altın ve Roma, Bizans ve İslami dönemlere ait sikke ile obje ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü, mali suçlar ekiplerince Dörtyol ilçesinde 5 farklı adresteki kuyumculara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda ele geçirilen altınların; standartlara uygun olmayan, ayarı düşürülmüş, darphane mührü olmayan, sahte ve aldatma kabiliyeti olduğu tespit edildi. Operasyonda; 10 adet reşat altın, 187 adet tam altın, 62 adet yarım altın, 458 adet çeyrek altın, 23 adet gram altına el konuldu.

Ayrıca yapılan aramalarda 2 kuyumcudan; 2 adet ruhsatsız tabanca, 13 adet fişek, 196 adet Roma, Bizans ve İslami dönemlere ait sikke, 26 adet çeşitli dönemlere ait obje, 27 adet çeşitli dönemlere ait altın para ve obje ele geçirildi. Olayla ilgili U.A., E.Ş., İ.T., M.Ö. ve V.T. olmak üzere toplam 5 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - HATAY