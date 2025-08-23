Hatay'da Kuyumcu Soygunu Girişimi: İş Yeri Sahibinin Kurnazlığı ile Başarısız

Hatay'da bir kuyumcuya gelerek soygun yapmaya çalışan 3 şahıs, iş yeri sahibinin kurnazlığı sayesinde eli boş döndüler. Arbede esnasında yaralanan kuyumcu hastanede tedavi altına alınırken, şüpheli şahısları yakalamak için çalışma başlatıldı.

Olay, Payas ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Özgür Kuyumculuk adlı iş yerinde yaşandı. İş yerine motosikletle gelen kimliği belirsiz şahıslar, soygun girişiminde bulundu. İş yeri sahibi Hüseyin Kaya'nın karşı koymasıyla arbede yaşandı ve şahıslar kaçarak uzaklaştı. Arbede esnasında yaralanan iş yeri sahibi hastanede tedavi altına alınırken polis ekipleri şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Kimliği belirsiz, yüzleri maskeli 3 kişi motosikletlerle gelerek soygun girişiminde bulundu. - HATAY