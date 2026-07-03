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Kaybettiği emekli maaşından umudu kesen vatandaşın parasını polis sahibine ulaştırdı

Kaybettiği emekli maaşından umudu kesen vatandaşın parasını polis sahibine ulaştırdı
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde emekli Ohannes Keskin'in düşürerek kaybettiği 12 bin TL'lik maaşı, polis ekiplerinin güvenlik kameralarını incelemesiyle bulunarak sahibine teslim edildi.

Hatay'da emekli maaşını çektikten sonra 12 bin TL'lik kısmını kaybeden vatandaşın 'Umudum yoktu bulunmasından' dediği parası, polis ekiplerince çok sayıda güvenlik kamerasının incelenmesiyle bulunarak sahibine teslim edildi.

Samandağ ilçe merkezinde emekli maaşını çeken Ohannes Keskin, maaşının 12 bin TL'lik kısmını düşürerek kaybetti. Durumu sosyal medya üzerinden duyuran emekli vatandaşın ve sosyal medya kullanıcılarının paylaşımlarını gören Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, parayı bulmak için harekete geçti. İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Nacioğlu'nun talimatları doğrultusunda titiz bir çalışma yürüten polis ekipleri, çok sayıda güvenlik kamerasının görüntülerini inceledi. Görüntüler incelendiğinde 12 bin TL'yi bulan şahıs tespit edildi. Parayı bulan şahıstan alınan 12 bin TL, polis ekipleri tarafından sahibine teslim edildi.

Polis ekiplerine teşekkür eden Ohannes Keskin, "İnanın beni çok mutlu ettiniz, alkışlıyorum sizi. Umudum yoktu bulunmasından, çok teşekkür ederim" dedi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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