Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Hatay'da iş yerinden çalınan 6 yük konteyneri için 3 şahıs tutuklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir iş yerinden 6 yük konteynerini çalınan 3 şahıs tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü, hırsızlıkla mücadeleyi aralıksız sürdürüyor. İskenderun ilçesi Güzelçay Mahallesi'nde 1 Nisan tarihinde bir işyerinin deposundan yük konteynerlerinin çalınması olayına ilişkin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, M.C.Y., M.A.Ç. ve B.Ş. isimli şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan M.C.Y. ve B.Ş. tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Diğer şahıs hakkında ise adli işlem yapıldı. Emniyet güçlerinin çalışması sonucu çalıntı 6 adet yük konteyneri de ele geçirildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü İskenderun Hatay Güvenlik Hırsızlık 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title