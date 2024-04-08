Hatay'da iş yerinden çalınan 6 yük konteyneri için 3 şahıs tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir iş yerinden 6 yük konteynerini çalınan 3 şahıs tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü, hırsızlıkla mücadeleyi aralıksız sürdürüyor. İskenderun ilçesi Güzelçay Mahallesi'nde 1 Nisan tarihinde bir işyerinin deposundan yük konteynerlerinin çalınması olayına ilişkin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, M.C.Y., M.A.Ç. ve B.Ş. isimli şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan M.C.Y. ve B.Ş. tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Diğer şahıs hakkında ise adli işlem yapıldı. Emniyet güçlerinin çalışması sonucu çalıntı 6 adet yük konteyneri de ele geçirildi. - HATAY