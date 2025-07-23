Hatay'da İnşaat Alanından 30 Klima Çalan 3 Şüpheli Tutuklandı

Hatay'da İnşaat Alanından 30 Klima Çalan 3 Şüpheli Tutuklandı
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde inşaat alanından piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan 30 klima ünitesi çalan 3 şüpheli, jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda yakalanarak tutuklandı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde inşaat alanından piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan 30 klima ünitesi çalan 3 şüpheli polisin takibiyle yakalanıp tutuklandı.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, önceki gün Arsuz'a bağlı Arpaderesi Mahallesi'nde bir firmaya ait inşaat alanındaki klima ünitelerinin çalınması üzerine harekete geçti. Güvenlik kameraları, plaka tanıma sistemi (PTS) kayıtları ve kiralık araç bilgilerinden C.A., V.A. ve M.A. isimli 3 şüpheli belirlendi. Detaylı incelemede şüphelilerin aynı firmaya ait inşaat alanlarından daha önce de 5 kez hırsızlık yaptığı, çaldıkları klimaları Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki bir iş yerine gönderip sattıkları tespit edildi. Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekiplerince düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan 30 klima ünitesi ele geçirilirken, şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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