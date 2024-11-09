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Hatay'da Hırsızlık Anı Güvenlik Kamerasında

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Hatay'ın Antakya ilçesinde, cep telefonunu çaldıran esnaf Cuma Halifeoğlu, telefonunun deprem öncesine ait fotoğrafları içerdiğini belirterek, hırsızın yakalanmasını istedi.

Hatay'da kaldırımda yürüdüğü esnada sandalyenin üzerindeki cep telefonunu çalan hırsızın o anları kameraya yansıdı. Kaşla göz arasında telefonu çalınan esnaf Cuma Halifeoğlu, telefon içerisinde deprem öncesine ait fotoğrafları olduğunu söyleyerek telefonunun bulunmasını istedi.

Edinilen bilgilere göre olay, Antakya ilçesi Şükrü Balcı Caddesi üzerinde bulunan çilingirci Cuma Halifeoğlu'na ait iş yerinin önünde yaşandı. Halifeoğlu, iş yerine gelen müşteriyle ilgilenmek istediği esnada telefonunun bıraktığı yerde olmadığını fark etti. Durum üzerine iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Halifeoğlu, sandalyenin üzerinde duran cep telefonunun bir şahıs tarafından alındığını gördü. Telefonun saniyeler içerisinde çalındığını gören Cuma Halifeoğlu, yaşananlara tepki gösterdi. Defalarca kendine ait telefonu arayan Halifeoğlu, karşı taraftan cevap alamadı. Hırsızlığın kameraya yansıdığı anlar hayrete düşürdü.

"Müşterinin işini halletmek için içeri girip çıktığımda telefonumun olmadığını gördüm"

Akıllara durgunluk veren hırsızlığı anlatan Cuma Halifeoğlu, "Dün başımıza bir olay geldi. Dükkanıma gelen müşterimle ilgilenmek için içeriye geçtim, müşteri gelince de telefonumu oturduğum yerin kenarına koymuştum. Müşterinin işini halletmek için içeri girip çıktığımda telefonumun olmadığını gördüm. Güvenlik kameralarını incelediğimde telefonun bir şahıs tarafından alındığını fark ettim ve şahsı da aradım, telefonun elinde olduğunu, çaldığını gördüm ama telefonu açmadı. Ben telefonumun gitmesinde değilim, biz deprem yaşadık, mağduruz. Ben bir an önce bu şahsın yakalanıp gerekli mercilere teslim edilmesini istiyorum. Telefonumun içinde bilgilerim var, işimi yaptığım cihaza bağlı kullandığım kodlama uygulamaları vardı. Telefonumun içerisinde deprem öncesinden kalan fotoğraflarımız vardı, onlardan dolayı sıkıntı yaşıyoruz" ifadelerini kullandı. - HATAY

Hatay'da Hırsızlık Anı Güvenlik Kamerasında
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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