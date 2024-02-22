Hatay'da hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde haklarında hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Dörtyol ilçesinde kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak ve binanın eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçlarından 6 ayrı suç kaydı nedeniyle adli makamlarca hakların da 6 yıl 4 ay 21 gün hapis cezası verilen M.T. ile 3 ayrı tehdit suçu kaydından 2 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan E.K. yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan 2 hükümlü işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. - HATAY