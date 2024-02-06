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Hatay'da Gümrük Kaçağı Cep Telefonları Ele Geçirildi

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde polis tarafından yapılan aramalarda, 77 adet çeşitli markalarda gümrük kaçağı cep telefonu bulundu. İşyeri sahipleri hakkında adli işlem başlatıldı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde polis tarafından 2 ayrı işyerinde yapılan aramada 77 adet çeşitli markalarda gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık olaylarını önlemeye yönelik yapılan çalışmalar aralıksız sürüyor. Polis ekipleri tarafından Dörtyol ilçesi Sanayi Mahallesi'nde bulunan iki ayrı iş yerinde yapılan aramalarda; 77 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak işyeri sahipleri A.S. ile A.S. hakkında adli işlem başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Dörtyol Hatay Güvenlik Kaçakçılık Hukuk 3.Sayfa Ekonomi Güncel Haberler

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