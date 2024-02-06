Hatay'da Gümrük Kaçağı Cep Telefonları Ele Geçirildi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde polis tarafından 2 ayrı işyerinde yapılan aramada 77 adet çeşitli markalarda gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık olaylarını önlemeye yönelik yapılan çalışmalar aralıksız sürüyor. Polis ekipleri tarafından Dörtyol ilçesi Sanayi Mahallesi'nde bulunan iki ayrı iş yerinde yapılan aramalarda; 77 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak işyeri sahipleri A.S. ile A.S. hakkında adli işlem başlatıldı. - HATAY