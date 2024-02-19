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Hatay'da 49,09 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yapılan aramada bir araçta 49,09 gram metamfetamin maddesi bulundu. İki kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, bir araçta yapılan aramada 49,09 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadeleyi aralıksız sürdürüyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında, Dörtyol ilçesinde 17 Şubat'ta gerçekleştirilen bir denetimde bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramada, 49,09 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan H.K. ve A.A.B. isimli kişiler Türk Ceza Kanunu'nun 188. maddesi uyarınca yasal işlem başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Dörtyol Hatay 3.Sayfa Güncel Haberler

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