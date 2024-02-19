Hatay'da 49,09 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, bir araçta yapılan aramada 49,09 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadeleyi aralıksız sürdürüyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında, Dörtyol ilçesinde 17 Şubat'ta gerçekleştirilen bir denetimde bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramada, 49,09 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan H.K. ve A.A.B. isimli kişiler Türk Ceza Kanunu'nun 188. maddesi uyarınca yasal işlem başlatıldı. - HATAY