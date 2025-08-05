Halit Yukay'ın Yatı Marmara Denizi'nde İkiye Ayrıldı, Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Halit Yukay'ın Yatı Marmara Denizi'nde İkiye Ayrıldı, Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor
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Yalova'dan Mikonos'a gitmek üzere açılan ünlü iş adamı Halit Yukay'a ait lüks yat, Balıkesir açıklarında parçalanmış halde bulundu. Yukay'ın bulunması için arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yalova'dan Yunanistan'ın Mikonos Adası'na gitmek üzere denize açılan Mazu Yachts'ın sahibi ünlü iş adamı Halit Yukay'a ait yat, Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında ikiye ayrılmış halde bulundu. Ekipler, kaybolan iş adamını bulmak için arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Mazu Yachts'ın sahibi iş adamı Halit Yukay, dün sabah saatlerinde Yalova'dan yatıyla Mikonos'a gitmek üzere denize açıldı. Ancak kendisinden uzun süre haber alınamaması üzerine yakınları durumu yetkililere bildirdi.

Yukay'a ait lüks yat, Marmara Denizi'nde Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında parçalanmış halde bulundu. Yatın ikiye ayrılmış şekilde denizde sürüklendiği bildirildi.

Arama-kurtarma çalışmaları sürüyor

Halit Yukay'a henüz ulaşılamazken, Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde bölgeye sevk edilen arama-kurtarma ekipleri çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Denizde ve çevre kıyılarda yapılan aramalarda şu ana kadar Yukay'a ait herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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