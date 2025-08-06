Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında parçalanmış halde bulunan yatın sahibi ünlü iş adamı Halit Yukay'ı arama çalışmaları devam ediyor. Denizin durulmasıyla birlikte Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar yoğunlaştırıldı.

Yalova'dan Yunanistan'ın Mikonos Adası'na gitmek üzere denize açılan Halit Yukay'dan haber alınamaması üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmalarında, Yukay'a ait yat Marmara Adası Asmalı Topaç mevkii açıklarında parçalanmış halde bulunmuştu.

Denizin daha elverişli hale gelmesiyle birlikte hem açık deniz hem de kıyı hattında arama faaliyetleri artırıldı. Sahil Güvenlik ekiplerinin yanı sıra bölgede bulunan balıkçı teknelerinin de koylar, kayalık alanlar ve kıyı boyunca arama çalışmalarına destek verdiği öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme devam ediyor. - BALIKESİR