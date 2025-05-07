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Hakkari'de Tefecilik Operasyonu: 3 Tutuklama

Hakkari'de Tefecilik Operasyonu: 3 Tutuklama
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Hakkari Emniyet Müdürlüğü, tefecilik suçunu önlemek amacıyla düzenlediği operasyonlarda 3 kişiyi tutukladı. İlçelerde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda çok sayıda delil ele geçirildi.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü tarafından 'tefecilik' suçunu önlemeye yönelik yürütülen planlı çalışmalar kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyon sonucu 3 kişi tutuklandı.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü tarafından tefecilik suçunu önlemeye yönelik yürütülen planlı çalışmalar kapsamında, 3 Mayıs 2025 tarihinde Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 6 şüpheliye yönelik işlem yapılırken, şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda senet, çek, protokol anlaşması, not defteri ve tapu evrakı ele geçirildi. Soruşturma kapsamında 21 mağdurun ifadesi alınırken, 6 şüpheliden 5'i gözaltına alındı. 6 Mayıs 2025 tarihinde adli mercilere sevk edilen şüphelilerden biri savcılık tarafından, biri ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 3 şahıs ise tutuklanarak Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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