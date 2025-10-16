Hakkari'de Park Halindeki Madenci Aracı Alev Aldı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde madencilere ait park halindeki araç alev alarak kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgilere göre olay, akşam saatlerinde Yukarı Akkaya köyünde meydana geldi. Bölgedeki madencilere ait olduğu belirtilen kamyonet, park halindeyken alev aldı. Yangın kısa sürede büyüyerek aracın tamamen yanmasına neden oldu. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın söndürülürken araç ise kullanılamaz hale geldi. - HAKKARİ