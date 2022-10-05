'Hacamatçı' FETÖ/PDY üyesine hapis cezası

FETÖ/PDY'nin jandarma mahrem yapılanmasında yönetici olduğu iddiasıyla arandığı sırada yurt dışına kaçmak isterken, yakalanan 'hacamatçı' mahrem sorumlu Mehmet Sağlam, 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin Jandarma Genel Komutanlığı mahrem yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında, hakkında yakalama kararı çıkarılan Mehmet Sağlam'ın evine 3 Kasım 2021'de operasyon düzenlenmiş ancak evinde bulunamamıştı. Operasyon sırasında polisler evde iken, FETÖ soruşturması kapsamında daha önce görevden ihraç edilen eski binbaşılar Ali A. ile Sancar G., zile basmış ve gözaltına alınmışlardı. İfadelerine başvurulan Ali A. ve Sancar G., sağlık sorunları yaşadıkları için, Sağlam'ın evine hacamat yaptırmak amacıyla geldiklerini söylemişlerdi. Jandarma mahrem yapılanmasında sözde yönetici pozisyonunda olduğu tespit edilen Mehmet Sağlam, 23 Aralık 2021'de yurt dışına kaçma hazırlığındayken, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yakalanıp tutuklandı. Sağlam hakkında, 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçundan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

8 yıl 9 yıl hapis cezası

Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Sağlam ve avukatı katıldı. Savcının cezalandırılması yönünde verdiği mütalaaya karşı savunma yapan Sağlam, suçlamaları kabul etmedi. Örgütle ilgisinin olmadığını, bioenerji eğitimi aldığını ve geçimi sağlamak için 'hacamat' yaptığını, bu nedenle evine çok sayıda kişinin gelip gittiğini ileri sürdü. Hakkında verilen beyanları da kabul etmediğini söyleyen Sağlam, beraat ve tahliye talebinde bulundu. Sanık ve vekilinin savunmasının ardandan kararını açıklayan mahkeme, Sağlam'a, 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 8 yıl 9 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, kararla birlikte sanığın tutukluluk halinin devamına da hükmetti. - ANKARA