Güngören'de işyerinde patlama: Çok sayıda ekip sevk edildi

Güngören'de bir işyerinde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre olay Sanayi Mahallesi Sadet Sokak'ta yaşandı. Sabah saatlerinde lazer kesim işleri yapılan bir dükkanda patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken, 4 işyeri ve 2 araçta hasar meydana geldi. Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor. - İSTANBUL