Güngören'de İş Yerinde Patlama: Olay Anı Kamerada

Güngören'de İş Yerinde Patlama: Olay Anı Kamerada
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Güngören'de İş Yerinde Patlama: Olay Anı Kamerada
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İstanbul Güngören'de bir iş yerinde meydana gelen patlama anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, 4 işyeri ve 2 araçta hasar oluştu.

Güngören'de iş yerinde patlama anı kamerada

İSTANBUL - Güngören'de bir işyerinde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre olay Sanayi Mahallesi Sadet Sokak'ta yaşandı. Sabah saatlerinde lazer kesim işleri yapılan bir dükkanda patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken, 4 işyeri ve 2 araçta hasar meydana geldi. Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VOLKAN KAYALAR - 3.Sayfa
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