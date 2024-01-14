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Gümüşhane'de Bacanın Tutuşması Sonucu Evde Yangın Çıktı

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Gümüşhane'de bugün akşam saatlerinde bacanın tutuşması sonucu çıkan yangında evin teras katı ve çatısı kullanılamaz hale geldi. Yangın İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle diğer katlara ulaşmadan söndürüldü.

Gümüşhane'de bugün akşam saatlerinde bacanın tutuşması sonucu çıkan yangında evin teras katı ve çatısı kullanılamaz hale geldi. Yangın İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle diğer katlara ulaşmadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre Torul ilçesine bağlı Bahçelik köyünün İkisu- Şiran Karayolu kenarındaki Mesire Mahallesi'nde Hüsnü Tümer'e ait evin teras ve çatı katında akşam saatlerinde bacadan çıktığı değerlendirilen yangın meydana geldi. Akşam saatlerinde ev sakinleri dışarıda sesler duyup kapıya çıktıklarında evlerinin teras katının alev aldığını görünce komşularına ve 112 Acil Servis ekiplerine bilgi verdi. Komşuların ve köylülerin zorlukla yaptıkları ilk müdahalelerin ardından yangına Gümüşhane ve Torul Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti. Yaklaşık 3 saatlik mücadelenin ardından kontrol altına alınan yangında teras katı ve çatı küle döndü. Yangın esnasında çatı katında bulunan tüpün de patlaması sonucu alevlerin göğe yükseldiği yangında eşyaların tamamı ve çatı kullanılamaz hale geldi. Yangında sıçrayan alevler giriş katındaki bazı eşyalara zarar verip mutfağı yakmaya başladığı sırada İtfaiye ekiplerinin yetişmesiyle yangının büyümesi engellendi.

Uzun süren çalışmaların ardından söndürülen yangın evde büyük çapta maddi hasar verdi. Öte yandan yangının bacadan çıkan kıvılcımların teras ve çatı katta bulunan malzemeleri tutuşturması sonucu başladığı öğrenildi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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