Dışişleri Bakanı Fidan: PKK'nın kararı tarihi ve önemli

Bakan Fidan'dan PKK'nın fesih kararına ilk yorum
Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silah bıraktı

Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silahlar bırakıldı
Sürecin içindeki bürokrat konuştu! İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke

İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke
PKK'nın feshi sonrası DEM Parti'den Selahattin Demirtaş hamlesi

PKK'nın feshi sonrası DEM Parti'den Selahattin Demirtaş hamlesi

Göztepe-Hatayspor Maçında Gerginlik: Bir Çocuk Yaralandı

Göztepe-Hatayspor Maçında Gerginlik: Bir Çocuk Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de Göztepe ve Atakaş Hatayspor maçının ardından yaşanan gerginlikte, bir taraftarın tekme attığı plastik koltuk parçası bir çocuğun kafasına isabet ederek yaralanmasına neden oldu. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

İzmir'de dün oynanan Göztepe-Atakaş Hatayspor maçı sonrası yaşanan gerginlikte, bir kişinin tekme attığı plastik koltuk parçası kırılarak küçük bir çocuğun kafasına denk geldi ve yaralanmasına sebep oldu. Yapılan çalışmanın ardından tespit edilen taraftar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir'de dün oynanan Göztepe - Atakaş Hatayspor Süper Lig karşılaşmasının sonrasında yaşanan olayda, taraftarlar arasında çıkan gerginlik sırasında bir kişi, öfkeyle stadyumda bulunan plastik koltuğa tekme attı. Tekmenin etkisiyle kopan koltuk parçası, tribünde bulunan küçük bir çocuğun başına isabet ederek yaralanmasına neden oldu.

Olayın ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal soruşturma başlatıldı. Güvenlik kameralarının incelenmesiyle kimliği tespit edilen şüpheli B.K. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, 12 Mayıs 2025 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlikte yapılan sorgunun ardından şüpheli B.K., "kasten yaralama" suçu dahilinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yaralı çocuk sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin hastanede devam ettiği öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Partili Cevizoğlu'ndan Suriye iddiası: YPG kampları da kapatılacak

PKK'nın feshi sonrası AK Partili Cevizoğlu'ndan gündem yaratacak iddia
Süreç nasıl ilerleyecek?

Süreç nasıl ilerleyecek?
Gecenin karanlığında kahreden görüntü

Gecenin karanlığında kahreden görüntü
TOGG ile BMW kaza yaptı, ortaya çıkan sonuç hayli enteresan

TOGG ile BMW kaza yaptı, ortaya çıkan sonuç enteresan
Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, PKK'nın silah bırakmasını değerlendirdi

Eren Bülbül'ün annesi PKK'nın silah bırakması sonrası ilk kez konuştu
Eş adaylarını bulmak için 1,5 kilometre yürüdüler

Eş adaylarını bulmak için yola koyuldular! Sokak boyu volta attılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.