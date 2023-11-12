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Gölcük'te Silahlı Kavga: Bir Kişi Yaralandı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi bacağından yaralandı. Olay, alkollü olduğu belirtilen iki kişi arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle meydana geldi. Yaralı, hastaneye kaldırıldı ve polis şüpheliyi gözaltına aldı.