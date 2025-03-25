Gölcük'te Sahte Güneş Gözlüğü Operasyonu: 2 Bin Gözlük Ele Geçirildi
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, ünlü markalara ait sahte 2 bin güneş gözlüğü ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde ünlü markalara ait sahte 2 bin güneş gözlüğü ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışmalar neticesinde dün Gölcük ilçesinde ünlü markalara ait sahte 2 bin güneş gözlüğü ele geçirildi. Sahte gözlüklere el koyulurken olaya ilişkin 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KOCAELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa