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Giresun'da yaş çay yüklü kamyon devrildi

Giresun'da yaş çay yüklü kamyon devrildi
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Giresun'un Eynesil ilçesinde yaş çay yüklü bir kamyonun devrilmesi sonucu maddi hasar meydana geldi. Kazada can kaybı ya da yaralanma olmadı.

Giresun'un Eynesil ilçesinde yaş çay yüklü bir kamyonun devrilmesi sonucu maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, olay dün gece Eynesil'e bağlı Aralık Köyü Tekelli mevkiinde yaşandı. Özel bir çay fabrikasına ait olduğu öğrenilen ve A.Ü. tarafından kullanılan yaş çay yüklü kamyon, henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi.

Kazanın ardından kamyonda bulunan yaş çaylar, fabrikanın bölgeye sevk ettiği başka bir kamyona aktarıldı. Olay yerine çağrılan çekici yardımıyla devrilen araç kaldırılırken, çevredeki vatandaşlar da çalışmalara destek verdi.

Yolun kontrollü şekilde yeniden ulaşıma açılmasının ardından kamyon ilçe merkezine götürüldü. Kazada herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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