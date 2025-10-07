Giresun'da Yaban Hayvanları Koyun Saldırısı: 5 Telefat, 18 Kayıp

Giresun'un Alucra ilçesine bağlı Günügüzel köyünde yaşanan olayda, önce ayı ardından kurtların saldırdığı ağılda 5 koyun telef oldu, 18 koyun ise kayboldu.

Hafta sonu meydana gelen olayda, köy muhtarı ve hayvan yetiştiricisi Mithat Hamurcu'ya ait koyun ağılına gece saatlerinde ayı saldırdı. Ayının, evin yakınındaki bostana zarar verdikten sonra ağıla yöneldiği, panikleyen koyunların ise korkuyla ormanlık alana kaçtığı öğrenildi.

Sabah saatlerinde hayvanlarını aramaya çıkan Hamurcu, ormanda bu kez koyunlarının kurt saldırısına uğradığını ifade eden Hamurcu, 5 koyunun telef edildiğini, 2 koyunun yaralı, 18 koyunun ise kayıp olduğunu söyledi.

Hayvancılık yapan Hamurcu, "Geçimimizi hayvancılıkla sağlıyoruz. Bölge halkı olarak son dönemde artan yaban hayvanı saldırılarına karşı önlem alınmasını istiyoruz. Biz önlem amacıyla kurt ya da ayı öldürsek hemen cezası kesiliyor. Ancak bizim mağduriyetimiz de göz önüne alınmalıdır" dedi. - GİRESUN