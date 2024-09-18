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Giresun'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

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Giresun'un Eynesil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralananlardan biri hastanede hayatını kaybetti. Kamyonun şarampole yuvarlanması sonucu yaşanan kazada 4 kişi yaralandı.

Giresun'un Eynesil ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 4 kişiden 1'i kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İlçenin Ören beldesinde dün akşam saatlerinde yaş çay alımı yapan Erol Y. idaresindeki 28 ACH 105 plakalı kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada araç sürücüsü Erol Y. ile beraber çay işçisi olarak çalışan Nizamettin Kaya, Tolga T. Ali İ. ise yaralanmıştı. Yaralılardan durumu ağır olan Nizamettin Kaya ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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