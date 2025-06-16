Giresun'da Denizde Kaybolan 10 Yaşındaki Çocuk İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Giresun'da Denizde Kaybolan 10 Yaşındaki Çocuk İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
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Giresun'un Teyyaredüzü Mahallesi'nde denize giren 10 yaşındaki T.D., akıntıya kapılarak kayboldu. Babası C.D. kurtarılırken, T.D.'yi bulmak için arama çalışmaları sürüyor. Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, çalışmaları yerinde izledi ve vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyardı.

Giresun'da babasıyla birlikte denize giren ve akıntıya kapılarak kaybolan 10 yaşındaki T.D.'yi bulmak için başlatılan arama çalışmaları sürüyor. Çalışmaları Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti de sahilde yakından takip etti.

Teyyaredüzü Mahallesi sahilinde meydana gelen olayda, 30 yaşındaki baba C.D., oğlu T.D. ile birlikte serinlemek için denize girdi. Ancak kısa süre içinde ikisi de akıntıya kapıldı. Baba C.D., olay yerine sevk edilen AFAD ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. 10 yaşındaki T.D.'yi bulmak için ise arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Sahilde çalışmaları yerinde izleyen Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, yetkililerden bilgi aldı. Vali Serdengeçti, denize girilmemesi konusunda vatandaşlara uyarıda bulunarak, "Görüldüğü gibi bu olumsuz havada serinlemek için denize girilmiş. Akıntıya kapılan baba ve oğlu serinlemek için girdikleri denizde akıntıya kapılmış. Baba, AFAD ekiplerimiz tarafından kurtarıldı ve hastanede tedavi altına alındı. Oğlunun ise arama çalışmaları ekiplerimiz tarafından titizlikle sürdürülmektedir. Ayrıca Trabzon'dan da arama çalışmaları için destek istendi. Babaya Allah'tan şifalar dilerken, oğlunun da bir an önce bulunması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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