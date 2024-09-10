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Gerede Jelatin Firmasına 2 Milyon 320 Bin Lira Cezası

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Bolu'nun Gerede ilçesinde faaliyet gösteren Gerede Jelatin firması, atık suyunu arıtmadan dereye deşarj ettiği için 2 milyon 320 bin lira ceza aldı. Ayrıca firma hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Bolu'da dereye atık suyunu arıtmadan deşarj eden Gerede Jelatin firmasına, 2 milyon 320 bin lira ceza yazıldı. Firma için ayrıca savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Bolu'nun Gerede ilçesinde faaliyet gösteren Gerede Jelatin firması çevreyi kirletirken yakalandı. Gerede Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) jelatin üretimi yapan Gerede Jelatin firması atık suyunu arıtmadan dereye deşarj etti. Ekiplerin radarına giren firma cezadan kaçamadı. Bolu İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri tarafından firmaya 2 milyon 320 bin lira ceza kesildi. Firmaya ayrıca çevreyi kasten kirletmekten savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gerede bolu

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