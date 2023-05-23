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Gediz polisi uyuşturucuya geçit vermiyor

Gediz polisi uyuşturucuya geçit vermiyor

3. Sayfa Haberleri

Kütahya'nın Gediz ilçesinde bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri 2 şahıs üzerinde yaptıkları aramada uyuşturucu madde ve uyuşturucu içiminde kullanılan elektronik sigara ele geçirdi.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri 2 şahıs üzerinde yaptıkları aramada uyuşturucu madde ve uyuşturucu içiminde kullanılan elektronik sigara ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre H.Ü. (19) ve İ.E.(23) isimli şahısların uyuşturucu kullandığı ve Gediz otogarına geleceği bilgisini alan ekipler otogarda şahısları gözaltına aldı. Şahısların üzerinde yapılan aramada 3 gram metamfetamin, 2 adet likit metamfetamin ve uyuşturucu içiminde kullanılan elektronik sigara ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüpheli şahısların işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - KÜTAHYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Kütahya Gediz 3. Sayfa Haberler

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