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Gebze'de müstehcen paylaşım yapan kadın gözaltına alındı

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde polis ekipleri, sosyal medya hesabından müstehcen yayın yaptığı tespit edilen E.N.S. isimli kadını gözaltına aldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sosyal medyadan müstehcen paylaşım yapan kadın gözaltına alındı.

Kocaeli'de polis ekiplerine yapılan ihbar sebebiyle yapılan çalışmalarda Gebze ilçesinde E.N.S. (21) isimli kadının sosyal medya hesabından müstehcen yayın yaptığı tespit edildi. Ekiplerin yaptığı adres tespiti sonrasında Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince kadın gözaltına alınarak gerekli işlemlerinin yapılması için emniyete götürüldü. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kocaeli Gebze Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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