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Gaziosmanpaşa'da 3 yaşındaki çocuğa hırsızlık yaptırdılar

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Gaziosmanpaşa'da bir kadın alışveriş yaparken yere bıraktığı altın dolu çantasını, yanlarındaki 3 yaşındaki çocuğa çaldıran 3 kadın olay sonrası kayıplara karıştı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Gaziosmanpaşa'da alışveriş yapmak için bir mağazaya gelen kadın, içerisinde yaklaşık 300 bin lira değerinde altın olan çantasını dalgınlıkla yere bıraktı. Bu sırada arkadan gelen 3 kadın, yanlarındaki 3 yaşındaki çocuğa altın dolu çantayı çaldırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Çantası çalınan kadının eşi Nevzat Barçin, "Buradaki durum çantanın gitmesinden ziyade hani 3 yaşındaki bir çocuğa bu şekilde hırsızlık yaptırmaları, onu böyle bir olaya alet etmeleridir. Burada bir mağduriyet yaşadık, çantamın içinde eşimin ziynet eşyaları mevcuttu. Biz bu kişilerin bulunmasını, çocuğunda devlet tarafından korunmasını istiyoruz" dedi.

"YAŞI KÜÇÜK ÇOCUĞA, ÇANTAYI ALDIRIYORLAR, ÇOCUĞA HIRSIZLIK YAPTIRIYORLAR"

Yaşı küçük çocuğa hırsızlık yaptırıldığını söyleyen Özlem Barçin'in eşi Nevzat Barçin, "Pazartesi günü Gaziosmanpaşa meydanda eşim alışveriş yapmaya gitti. Elinde de poşetler var. Dalgınlıkla çantasını poşetler ile yere bırakıyor. O esnada içeriye bir kadın, bir çocuk ve arkasından iki kadın olmak üzere toplamda 4 kişi içeri giriyor. Fakat yaşı küçük çocuğa, çantayı aldırıyorlar, çocuğa hırsızlık yaptırıyorlar" dedi.

"İÇERİSİNDE 3 TANE BİLEZİK, BİR TAM ALTIN, YARIM ALTIN, CEP TELEFONU VE NAKİT PARA VARDI"

Çantanın içinde olan altınlar ve eşyalar hakkında bilgi veren Nevzat Barçin, "Buradaki durum çantanın gitmesinden ziyade hani 3 yaşındaki bir çocuğa bu şekilde hırsızlık yaptırmaları, onu böyle bir olaya alet etmeleridir. Burada bir mağduriyet yaşadık, çantamın içinde eşimin ziynet eşyaları mevcuttu. Biz bu kişilerin bulunmasını, çocuğunda devlet tarafından korunmasını istiyoruz. İçerisinde 3 tane bilezik, bir tam altın, yarım altın, cep telefonu ve nakit para vardı. İçerisinde 250- 300 bin lira değerindeydi" şeklinde konuştu.

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde Özlem Barçin'in mağaza önünde durduğu görülüyor. Mağazadaki personellerin Özlem Barçin'e yardım ederek ne alacağı konusunda yardım ettiği esnada küçük yaşta çocuğun içerisinde altın ve eşyaların olduğu çantayı alıp gittiği görülüyor. Polis ekiplerinin şüphelileri yakalamak için çalışmalarının devam edildiği öğrenildi.

Gaziosmanpaşa'da 3 yaşındaki çocuğa hırsızlık yaptırdılar
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gaziosmanpaşa Alışveriş Hırsızlık Güvenlik Ekonomi 3-sayfa Dünya Suç

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