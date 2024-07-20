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Gaziantep'te Traktör ve Minibüs Sürücülerine Denetim

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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından traktör ve minibüs sürücülerine denetim yapıldı. Denetimler sonucunda birçok sürücüye trafik idari para cezası uygulandı ve bazı araçlar trafikten men edildi.

Gaziantep'te İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından traktör ve minibüs sürücülerine denetimde bulunuldu.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, adli makamların koordinesinde Trafik Jandarması Timleri tarafından İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde traktör ve tarım işçileri taşıyan araçlar ile sürücülerine yönelik özel denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimler sonucunda, 106 traktör ve minibüs sürücüsü denetlenerek 14 kamyonet sürücüsü ile 2 minibüs sürücüsüne toplam 64 bin 331 TL trafik idari para cezası uygulanırken 3 kamyonet ve 2 minibüs trafikten men edildi. Ayrıca düzensiz göçle mücadeleye yönelik İl Göç İdaresi ile koordineli olarak "Mobil Göç Aracı" ile denetim ve kontrol faaliyeti icra edildiği bildirildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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