Gaziantep'te Tefecilik Operasyonu: 3 Şahıs Tutuklandı

Gaziantep'te Tefecilik Operasyonu: 3 Şahıs Tutuklandı
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Gaziantep'te Tefecilik Operasyonu: 3 Şahıs Tutuklandı
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Gaziantep'te polis, tefecilik suçuna yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheliyi tutukladı. Operasyonda çok sayıda pos slipi, kredi kartı, pos cihazı ve cep telefonu ele geçirildi.

Gaziantep'te tefecilik operasyonu: 3 tutuklama

GAZİANTEP - Gaziantep'te polis ekipleri tarafından tefecilik suçuna yönelik yapılan operasyonda 3 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tefecilik suçuna yönelik operasyon yaptı. Operasyonda, 130 adet pos slipi, 79 adet kredi kartı, 10 adet pos cihazı, 7 adet cep telefonu ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATMA ALTINBAŞ - 3.Sayfa
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