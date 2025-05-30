Gaziantep'te Tefeci Operasyonu: 4 Gözaltı

Gaziantep'te Tefeci Operasyonu: 4 Gözaltı
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Gaziantep'te Tefeci Operasyonu: 4 Gözaltı
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Gaziantep'te yapılan tefecilik operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı. İş yerlerinde yapılan aramalarda çeşitli malzemeler ele geçirildi ve 2 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te tefeci operasyonu: 4 gözaltı

GAZİANTEP - Gaziantep'te tefecilik suçuna yönelik operasyonda 4 şahıs gözaltına alındı. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Gaziantep'te İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tefecilik suçuna yönelik operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında 3 iş yerine baskın düzenlendi.

İş yerlerinde yapılan aramalarda 14 adet pos slipi, 4 adet pos cihazı, 95 bin TL para, 4 adet cep telefonu ele geçirildi. Operasyon sonucunda 4 şahıs gözaltına alındı.

Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 2'si hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SAİD VAKKAS YAĞCI - 3.Sayfa
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