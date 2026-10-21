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Gaziantep'te spor gazetecisi Kenan Yücel (61) son yolculuğuna uğurlandı

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Gaziantep'te spor gazetecisi Kenan Yücel (61) son yolculuğuna uğurlandı
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Gaziantep'te rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden spor gazetecisi Kenan Yücel (61) son yolculuğuna uğurlandı. Bahaeddin Nakipoğlu Camii'nde ikindi namazının ardından kılınan cenazeye ailesi, kent protokolü ve spor camiası katıldı.

Gaziantep'te geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybeden spor gazetecisi Kenan Yücel, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Gaziantep'te yıllardır spor gazeteciliği yapan ve Gaziantep Olay Medya bünyesinde kaleme aldığı spor yazılarıyla ve haberleriyle bilinen Kenan Yücel (61), uzun süredir devam eden rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Kenan Yücel, Bahaeddin Nakipoğlu Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze namazına Yücel'in ailesi ve yakınları ile kent protokolü, Gaziantep basını, iş, spor, siyaset camiasından pek çok isim katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarımobile.admin4@melonreklam.com:

geçmiş olsun

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Haber Yorumlarımobile.admin3@melonreklam.com:

allah rahmet eykesin

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