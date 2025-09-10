Gaziantep'te Siber Dolandırıcılık Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Gaziantep'te, son bir ayda siber dolandırıcılık yöntemiyle 34 vatandaşı 4 milyon 548 bin TL dolandırdığı iddia edilen 3 şüpheli, jandarma operasyonuyla yakalandıktan sonra adli makamlarca tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde siber dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı. Ağustos ayında yapılan çalışmalar neticesinde, internet sitelerinde araç satış ilanları vermek, telefon satmak, çeşitli ev eşyaları satmak ve icra dosyasının kapatılması vaadiyle 34 vatandaşı 4 milyon 548 bin 695 TL dolandırdığı iddia edilen 74 şüpheli yakalandı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan adli arama sonucunda ele geçen dijital materyallere ve telefonlara el konuldu.

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP