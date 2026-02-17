Haberler

Gaziantep'te silahlı, maskeli ve biber gazlı kuyumcu soygunu: 1 kilo altın çalan 2 soyguncu yakalandı

Gaziantep'te maskeli ve silahlı 3 soyguncu, girdikleri kuyumcuyu biber gazı ile etkisiz hale getirerek 1 kilo altın çaldı. Polis, iki soyguncuyu yakaladı, üçüncüsü için arama çalışmaları sürüyor.

Gaziantep'te maskeli ve silahlı 3 soyguncu, girdikleri kuyumcuyu biber gazı ile etkisiz hale getirdikten sonra yaklaşık 1 kilo altını çaldı. Altınlarla kaçan saldırganlardan 2'si polis ekiplerince yakalanırken, diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmalar devam ediyor.

Olay, akşam saatlerine doğru Şahinbey ilçesi Vatan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir kuyumcuya giren maskeli ve silahlı İ.P. (17), İ.P.Ç. (17) ve E.Y.Ç. (17), kuyumcuyu biber gazı ile etkisiz hale getirdikten sonra yaklaşık 1 kilo altını çalarak kaçtı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak, kuyumcuda inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından polis ekipleri, kaçan saldırgandan İ.P. ve İ.P.Ç.'yi kısa sürede yakaladı. Ekiplerin diğer soyguncu E.Y.Ç. ve çalınan yaklaşık 1 kilo altını arama çalışmaları ise devam ediyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
