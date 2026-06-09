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Gaziantep'te 1,8 milyon TL değerinde kaçak ürün ele geçirildi: 1 gözaltı

Gaziantep'te 1,8 milyon TL değerinde kaçak ürün ele geçirildi: 1 gözaltı
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Gaziantep'te jandarma ekiplerince bir iş yerine düzenlenen operasyonda 1,8 milyon TL değerinde kaçak nargile kömürü, tütün ve makaron ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te jandarma ekiplerince bir iş yerine yapılan operasyonda 1,8 milyon TL değerinde kaçak ürün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışma yapıldı. Şahinbey ilçesindeki çalışmalar çerçevesinde M.B. isimli şahsa ait işyerine operasyon yapıldı. İş yerinde yapılan aramalarda piyasa değeri 1 milyon 860 bin TL olan gümrük kaçağı 159 kilo nargile kömürü, 23 kilo nargile tütünü, 31 bin 500 adet boş makaron ve 27 bin 400 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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