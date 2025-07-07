Gaziantep'te Halı Fabrikasında Yangın Çıktı
Gaziantep 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Yakamoz Halı Fabrikasında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın, kısa sürede büyüyerek çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesine sebep oldu.
Gaziantep 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Yakamoz Halı Fabrikasında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.
Gaziantep 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan Yakamoz Halı Fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın meydana geldi. Kısa sürede büyürken yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. - GAZİANTEP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa