Gaziantep'te Gürültü Yapan 19 Motosiklet Sürücüsüne 114 Bin TL Ceza

Gaziantep'te çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü çıkaran ve abart egzoz kullanan 19 motosiklet sürücüsüne 114 bin 577 TL cezai işlem uygulandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü çıkaran motosikletlere yönelik uygulama yaptı. Yapılan uygulamalar neticesinde, kamunun rahatını bozacak şekilde gürültü çıkaran ve abart egzoz kullanan 19 motosiklet sürücüsüne 114 bin 577 TL cezai işlem uygulandı.

Kentte benzer uygulamaların devam edeceği belirtildi. - GAZİANTEP