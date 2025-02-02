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Gaziantep'te Gürültü Yapan 19 Motosiklet Sürücüsüne 114 Bin TL Ceza

Gaziantep'te Gürültü Yapan 19 Motosiklet Sürücüsüne 114 Bin TL Ceza
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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü çıkaran motosiklet sürücülerine ceza uyguladı. 19 sürücüye toplamda 114 bin 577 TL ceza kesildi.

Gaziantep'te çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü çıkaran ve abart egzoz kullanan 19 motosiklet sürücüsüne 114 bin 577 TL cezai işlem uygulandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü çıkaran motosikletlere yönelik uygulama yaptı. Yapılan uygulamalar neticesinde, kamunun rahatını bozacak şekilde gürültü çıkaran ve abart egzoz kullanan 19 motosiklet sürücüsüne 114 bin 577 TL cezai işlem uygulandı.

Kentte benzer uygulamaların devam edeceği belirtildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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