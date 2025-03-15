Gaziantep'te Gümrük Kaçağı Elektronik Eşya Operasyonu

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin operasyonunda 1 milyon 400 bin TL değerinde gümrük kaçağı elektronik eşya ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon yapıldı. Operasyon çerçevesinde Şahinbey ve Oğuzeli ilçelerinde H.M. ve M.S.E. isimli şahıslara ait işyerlerine baskın yapıldı. İş yerlerinde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 400 bin TL olan gümrük kaçağı 74 adet akıllı telefon, 33 adet kablosuz kulaklık, 8 adet akıllı kol saati, 8 adet kablosuz ışıklı müzik çalar ve 14 adet ses bombası ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP