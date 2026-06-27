Haberler

Gaziantep'te fuhuş operasyonu: 7 gözaltı

Gaziantep'te fuhuş operasyonu: 7 gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'te polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı. MASAK raporuna göre şüphelilerin hesaplarında 29,8 milyon TL giriş ve 27,3 milyon TL çıkış tespit edilerek bloke konuldu.

Gaziantep'te polis ekiplerince yapılan fuhuş operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin hesap hareketlerinde 29 milyon 892 bin 596 TL para girişi ve 27 milyon 364 bin 534 TL para çıkışı tespit edilerek hesaplarına bloke konuldu.

Gaziantep'te, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesi ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama suçuna yönelik operasyon yapıldı. Operasyon sonucunda, farklı suçtan cezaevinde bulunan bir şüpheli de dahil olmak üzere tespit edilen 10 şüpheliden 7'si, şafak operasyonu ile yakalandı. Şüphelilere yönelik MASAK raporunda hesap hareketlerinde 29 milyon 892 bin 596 TL para girişi ve 27 milyon 364 bin 534 TL para çıkışı tespit edildi. Söz konusu hesaplara bloke konuldu.

Olayla ilgili soruşturmanın ve şüphelilerin yasal işlemlerinin sürdüğü belirtildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Füzeler yeniden ateşlendi! ABD vurdu, Tahran'dan misilleme geldi

Füzeler yeniden ateşlendi! ABD vurdu, Tahran'dan ağır misilleme geldi
Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili yeğeninden dikkat çeken açıklama

Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili yeğeninden dikkat çeken açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeşilçam'ın efsane ikilisini ölüm ayırdı: Türkan Şoray acı haberi alınca fenalaştı

Efsane ikiliyi ölüm ayırdı: "Sultan" acı habere dayanamadı
Kadir İnanır yıllar önce 'Annemin sözleri hayatımı belirledi' diye anlatmıştı: Her yolu denedim, ölmedin

Annesinin sözlerini ilk kez anlatmıştı: Her yolu denedim, ölmedin
Cüneyt Özdemir ve Nevzat Aydın birbirine girdi! Küfürler havada uçuştu

Birbirlerine girdiler! Küfürler havada uçuştu
Bakan Çiftçi talimatı verdi! İşte milyonlarca sürücünün beklediği düzenlemenin detayları

İşte milyonlarca sürücünün beklediği düzenlemenin detayları
Kimse onlara şans vermiyordu! 500 bin nüfuslu Yeşil Burun Adaları Dünya Kupası'nda tarih yazdı

500 bin nüfuslu küçücük bir ülke, Dünya Kupası'nda tarih yazdı
Mısır son 32'de! İran'ın kaderi diğer gruplara kaldı

Yok böyle maç! Bu gol iptal oldu, bir takım üst tura çıktı
İnanılmaz trajedi! 2 yaşındaki kızı havuzda can verdi, baba panikle eşini ezdi

İnanılmaz trajedi! 2 yaşındaki kızı can verdi, baba panikle eşini ezdi