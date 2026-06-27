Gaziantep'te fuhuş operasyonu: 7 gözaltı

Gaziantep'te polis ekiplerince yapılan fuhuş operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin hesap hareketlerinde 29 milyon 892 bin 596 TL para girişi ve 27 milyon 364 bin 534 TL para çıkışı tespit edilerek hesaplarına bloke konuldu.

Gaziantep'te, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesi ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama suçuna yönelik operasyon yapıldı. Operasyon sonucunda, farklı suçtan cezaevinde bulunan bir şüpheli de dahil olmak üzere tespit edilen 10 şüpheliden 7'si, şafak operasyonu ile yakalandı. Şüphelilere yönelik MASAK raporunda hesap hareketlerinde 29 milyon 892 bin 596 TL para girişi ve 27 milyon 364 bin 534 TL para çıkışı tespit edildi. Söz konusu hesaplara bloke konuldu.

Olayla ilgili soruşturmanın ve şüphelilerin yasal işlemlerinin sürdüğü belirtildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı