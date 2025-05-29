Gaziantep'te Feci Trafik Kazası: 1'i Ağır 2 Yaralı

Gaziantep'te Feci Trafik Kazası: 1'i Ağır 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Gaziantep'te Feci Trafik Kazası: 1'i Ağır 2 Yaralı
Haber Videosu

Gaziantep'te hızla gelen bir aracın otomobil ve motosiklete çarpması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Feci kaza kamerada... Hızla gelen araç, otomobil ve motosiklete çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir araç, arızalanarak yol kenarında bekleyen otomobil ile motosiklete çarptı. Meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralanırken o anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Şahinbey ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi Su Yolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir araç, arızalandığı için yol kenarında bekleyen 27 ATP 329 plakalı Hyundai marka otomobil ile 27 VE 733 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü arabanın altında sürüklenerek ağır yaralandı. Otomobilde oturan bir kişi ise hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza güvenlik kamerasında

Bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, hızla gelen aracın önce otomobile, ardından motosiklete çarptığı ve olay yerinden hızla uzaklaştığı anlar yer aldı.

Polis ekipleri, kimliği henüz belirlenemeyen sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Olay ile ilgili inceleme devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UĞUR DÖNEK - 3.Sayfa
Yerlikaya: 9 Aralık'tan itibaren 250 bin Suriyeli ülkesine döndü

İşte Esad'dan sonra ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Trump: Putin bizimle oyun oynuyorsa farklı davranacağım

Trump, Putin'i açık açık tehdit etti: Eğer oyun oynuyorsan...
Rusya: Ukrayna'ya 2 Haziran'da İstanbul'da görüşmek için teklifte bulunduk

Putin'den Zelenski'ye yeni teklif! Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor
Engelli kızının nişanlısıyla kaçan anne ile damat adayına hapis cezası

Mide bulandıran yasak aşk skandalının aktörlerine ilk ceza
Galatasaray'dan kıyameti kopartan Osimhen paylaşımı: Yorum yağdırdılar

Galatasaray'dan kıyameti kopartan Osimhen paylaşımı
Terör olaylarında büyük yıkıma uğrayan ilçenin son hali inanılmaz

Terör olaylarında büyük yıkıma uğrayan ilçemizin son hali inanılmaz
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İtirafçı olan İmamoğlu'nun ortağı Seyfi Beyaz'ın etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı

İtirafçı olan ortağından İmamoğlu'nu zora sokacak ifade
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Yeniden Refah Partisi'nden 'Yeni Anayasa' çıkışı: Ancak bu şartla destek veririz

Yeni Anayasa çalışmasına tek şartla destek verecek
Yok böyle transfer! Galatasaray'dan ayrıldı ezeli rakibi havada kaptı

Galatasaray'dan ayrıldı ezeli rakibi havada kaptı
MEVA sistemiyle usulsüz tapu ve kira işlemleri tek tek tespit ediliyor

Tüm Türkiye genelinde inceleme başlatıldı
Bolu'da gece saatlerinde büyük kavga

Sokak ortasında birbirlerine girdiler, mahallelinin tepkisi sert oldu
Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu

Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu
Yarıda kalan Elazığspor-Vanspor maçı için hükmen mağlubiyet kararı

Yarıda kalan Elazığspor-Vanspor maçı için hükmen mağlubiyet kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.